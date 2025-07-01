Названа выросшая прибыль британского короля Карла III

В мае была достигнута договоренность о создании совместного предприятия на условиях 50/50 со строительной компанией Lendlease в рамках проекта, который позволит построить до 26 000 домов и создать 100 000 рабочих мест. В целом, компания estate считает, что может построить до 56 000 новых домов в своем портфолио, при этом более чем на 5000 уже поданы заявки на проектирование.