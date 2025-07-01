Названа выросшая прибыль британского короля Карла III

Британский король Карл III получит 132 млн фунтов стерлингов в следующем году после того, как королевская казна получит прибыль в размере 1,1 млрд фунтов стерлингов. Бум офшорной ветроэнергетики помог увеличить прибыль монарха от продажи земли и недвижимости более чем вдвое по сравнению с тем, что было два года назад.
Карл Третий в следующем году получит официальный годовой доход в размере 132 млн фунтов стерлингов, после того как его портфель земельных участков и недвижимости принес более 1 млрд фунтов прибыли благодаря буму в секторе офшорной ветроэнергетики, пишет The Guardian.
Прибыль королевской собственности, которая частично финансирует монархию, оставалась неизменной на уровне 1,1 млрд фунтов стерлингов в течение финансового года до конца марта, но более чем удвоилась по сравнению с уровнем двухлетней давности — 442,6 млн фунтов стерлингов.
Королевская казна, как законный владелец морского дна вокруг Англии, Уэльса и Северной Ирландии, несет ответственность за продажу на аукционе прав на морскую ветроэнергетику, отмечает The Guardian. Она выиграла от стремительного роста отрасли, потребовав от разработчиков возобновляемых источников энергии солидных опционных сборов за то, чтобы обезопасить участки морского дна для строительства своих ветряных электростанций.
Монархия получает 12% от прибыли на финансирование своей работы, а также на 10-летнюю реконструкцию Букингемского дворца стоимостью 369 млн фунтов стерлингов. В 2023 году этот сбор был снижен с 25%, чтобы компенсировать рост прибыли от проектов в области морской ветроэнергетики.
Согласно новым расчетам, король Карл III может получить официальный доход от поместья в размере 132 миллионов фунтов стерлингов, что останется на том же уровне, что и в прошлом году. За четыре предыдущих года сумма гранта не изменилась и составила 86,3 миллиона фунтов стерлингов.
Дэн Лаббад, исполнительный директор королевской собственности, отмечает, что увеличение прибыли за последние два года было «краткосрочным» явлением. «Мы ожидаем, что этот год станет пиковым для этих показателей, прежде чем прибыль нормализуется», — сказал он.
Майкл Стивенс, хранитель личной казны короля, заявил в прошлом году, что ожидаемое значительное увеличение государственного гранта будет использовано для финансирования завершающих этапов реконструкции Букингемского дворца. Как только это будет сделано, по его словам, «в рамках обзора королевских попечителей в 2026—2027 годах будет испрошено сокращение абсолютной суммы суверенного гранта в рамках основного законодательства», чтобы гарантировать, что работа королевской семьи «будет по-прежнему финансироваться на надлежащем уровне».
В целом, стоимость королевской собственности, которая также включает в себя портфель объектов недвижимости в Лондоне и сельской местности, в настоящее время составляет 15 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 15,5 млрд фунтов стерлингов в прошлом году. Стоимость морской части бизнеса снизилась на 1 млрд фунтов стерлингов в этом году до 3,4 млрд фунтов стерлингов.
Активы в сфере недвижимости в Лондоне были оценены в 7,1 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 6,9 млрд фунтов стерлингов годом ранее. Большая часть портфеля компании в столице сосредоточена на Риджент-стрит и Сент-Джеймс-стрит и включает в себя Victory House, где находится старейший индийский ресторан Лондона Veeraswamy.
Также в королевской собственности реконструируется около 93 000 кв. м коммерческих площадей в Лондоне в рамках проекта стоимостью 490 млн фунтов стерлингов в партнерстве с городским советом Вестминстера по преобразованию Риджент-стрит, Хеймаркет и Пикадилли-Серкус.
В мае была достигнута договоренность о создании совместного предприятия на условиях 50/50 со строительной компанией Lendlease в рамках проекта, который позволит построить до 26 000 домов и создать 100 000 рабочих мест. В целом, компания estate считает, что может построить до 56 000 новых домов в своем портфолио, при этом более чем на 5000 уже поданы заявки на проектирование.
Прошлогодний отчет Государственного контроля показал, что проект реконструкции Букингемского дворца был хорошо спланирован, но повреждения конструкции и обнаружение асбеста, которые привели к увеличению затрат, «можно было предвидеть».