Правила покупки и хранения оружия изменили в Казахстане: что нужно знать

Так, согласно документу, теперь совершеннолетние казахстанцы могут без специального разрешения купить сигнальное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль и калибра до 4,5 мм включительно.
Для его приобретения понадобятся:
- справка о наличии либо отсутствии судимости;
- справка из центров психического здоровья (психиатрия и наркология);
- справка о прохождении программы подготовки.
Юридическим лицам указанное оружие будут продавать только по разрешениям на его приобретение.
Казахстанцы, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований могут приобрести эти виды оружия без предоставления справок.
Для покупки перцовых и газовых баллончиков, распылителей, аэрозольных и других устройств казахстанцам не нужны разрешения или справки, но нужно будет пройти инструктаж по безопасному обращению с оружием, а также подписать документ о прохождении инструктажа.
Охолощенное оружие будут продавать только лицам с лицензией на коллекционирование и юрлицам, указанным в законе «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».
Кроме того, согласно этому же документу, теперь в электронном формате можно получить:
- лицензии (на торговлю, производство, коллекционирование оружия и пиротехники);
- разрешения на приобретение, хранение, ношение, перевозку оружия;
- заключение для ввоза/вывоза оружия;
- все виды разрешений, связанных с гражданскими пиротехническими веществами.
Для получения разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему казахстанцам понадобятся следующие документы:
- заявление в электронном виде;
- квитанция об уплате госпошлины;
- электронная копия медзаключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием по форме № 076/у;
- электронная копия удостоверения охотника;
- электронная копия справки о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием;
- электронная копия свидетельства о регистрации спортсмена с указанием разряда не ниже кандидата в мастера спорта связанному со стрельбой (при наличии);
- электронная копия договора на хранение оружия в пунктах централизованного хранения, в случае отсутствия условий хранения оружия по фактическому месту жительства;
- сведения о контрольном отстреле пуль и гильз нарезного охотничьего оружия указываются в форме сведения (до окончания срока действия разрешения на хранение, хранение и ношение нарезного оружия владельцем в обязательном порядке производится отстрел пуль и гильз каждые 5 лет в органах внутренних дел).
Подробнее ознакомиться с новыми правилами можно здесь.
Отметим, за незаконное хранение или приобретение оружия в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.
Так, согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются:
- исправительными работами или штрафом до 200 МРП (790 тыс. тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;
- либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.