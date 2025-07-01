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Израиль заявил о перехвате свыше 99% иранских дронов

Благодаря эффективной работе ПВО Израилю удалось перехватить 99% иранских беспилотников и около 86% ракет, выпущенных во время последнего обострения. Об этом заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Источник: Life.ru

«Иран запустил более тысячи дронов в направлении наших территорий, и подавляющее большинство из них, более 99%, были перехвачены. Говоря о баллистических ракетах — Иран выпустил свыше 500 таких ракет, и 86% из них были перехвачены. Это тоже является рекордом на международном уровне, учитывая тип и количество одновременных запусков», — сказал Адраи в беседе с РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, израильские военные считают, что иранская ракетная атака не достигла своих целей, а системам противовоздушной обороны Израиля удалось продемонстрировать высокую эффективность.

Ранее израильские вооружённые силы нанесли удар по руководству йеменского движения «Ансар Аллах», в результате которого, по предварительным данным, был ликвидирован второй человек в иерархии группировки Мухаммед аль-Амри.

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