«Дедовские роты» вместо армии: Киев бросает на фронт взяточников и пенсионеров

«Интересная деталь: на волчанском направлении появились две роты. Их назвали “дедовскими”. Возраст солдат 50−60 лет. Они отмобилизованы по “особому набору”: это мужики, которые проштрафились на взятках из числа полицейских и ТЦКшников. Их отправили на фронт, чтобы те искупили вину кровью, но ещё им посулили большие деньги. Не факт, что они будут воевать на самом деле. Участились случаи, когда мобилизованные 50−60 лет попросту сбегают с ЛБС. Это уроженцы этих же районов Харьковской области, они хорошо знают местность и знают, куда спетлять, где укрыться и отсидеться», — пишет Алехин.