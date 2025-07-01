Российские военкоры заявляют о занятии села Дачное на территории Днепропетровской области. Эксперты «Военной хроники» объясняют, чем стратегически важен этот населенный пункт.
Село Дачное стало первым населённым пунктом на территории Днепропетровской области, перешедшим под контроль российских сил. Этот населённый пункт представляет собой не просто очередную точку на карте, а важнейший элемент в системе украинской обороны, который теперь оказался в руках ВС РФ.
По данным телеграм-канала «Военная хроника», Дачное находится на северном берегу реки Волчья и административно относится к Синельниковскому району. Его занятие означает, что российские части не только успешно преодолели реку, но и закрепились на высотах севернее водоёма. Это резко снижает возможности ВСУ по ведению разведки и корректировке огня с возвышенностей. Тем самым открыт новый рубеж для наступления на северо-запад — в сторону Новопавловки и далее по направлению к западным районам Днепропетровщины.
Таким образом, армия РФ организовала новый вектор давления на украинские позиции в районе Покровской дуги. При этом особенности ландшафта способствуют динамичному продвижению, создавая условия для быстрого наращивания темпа наступления на данном участке.
Эксперты подчёркивают, что успех операции в Дачном может иметь далеко идущие последствия. В случае, если российским силам удастся продвинуться через Межевской и Петропавловский районы, они получат возможность воздействовать на ключевую магистраль М-04, соединяющую Знаменку, Луганск и Изварино. Именно по этой дороге идёт основная масса снабжения группировки ВСУ в районе Покровска. Даже частичное огневое влияние на трассу способно привести к системному срыву логистики украинской стороны.
Особое внимание у специалистов вызывает нехватка живой силы в рядах ВСУ. Так, в том же Дачном, несмотря на наличие хорошо укреплённых рубежей обороны, украинским войскам попросту не хватило бойцов для эффективного сопротивления. Окопов и позиций было больше, чем личного состава, способного их занять. Это, по мнению аналитиков, тревожный для ВСУ симптом — на фоне масштабных потерь и слабой мобилизации он свидетельствует о надвигающемся кадровом и оперативном кризисе на всей линии фронта.
О проблемах с личным составом в украинской армии пишет и «Адекватный харьковчанин» — военкор Геннадий Алехин.
«Интересная деталь: на волчанском направлении появились две роты. Их назвали “дедовскими”. Возраст солдат 50−60 лет. Они отмобилизованы по “особому набору”: это мужики, которые проштрафились на взятках из числа полицейских и ТЦКшников. Их отправили на фронт, чтобы те искупили вину кровью, но ещё им посулили большие деньги. Не факт, что они будут воевать на самом деле. Участились случаи, когда мобилизованные 50−60 лет попросту сбегают с ЛБС. Это уроженцы этих же районов Харьковской области, они хорошо знают местность и знают, куда спетлять, где укрыться и отсидеться», — пишет Алехин.