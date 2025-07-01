Глава Чувашии рассорился с влиятельным сенатором перед выборами

«В ходе приема граждан по личным вопросам ко мне обратились депутаты муниципальных образований Чувашии. Заявители сообщают, что на них оказывают давление главы администраций муниципальных округов, ссылаясь на некое “поручение” главы Чувашской республики. Жалуются, что грозят увольнением и другими негативными последствиями в случае отказа подписывать листы в поддержку действующего руководителя республики О. А. Николаева», — говорится в заявлении.