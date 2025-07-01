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Кеннеди-младший заявил о противодействии демократов Трампу из-за Украины

После того, как Трамп выступил против украинского конфликта, Демократическая партия США сменила позицию.

Источник: Аргументы и факты

Демократическая партия США выступает как «партия конфликта» на Украине, стремясь противодействовать стремлению Трампа достичь мирного урегулирования, заявил американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди — младший.

В интервью журналисту Такеру Карлсону он отметил, что демократы всегда старались выступать против боевых действий. По словам Кеннеди — младшего, Демпартия сменила позицию после того, как Трамп выступил против продолжения украинского конфликта.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что глава Белого дома искренне хочет завершить боевые действия на Украине. При этом российский лидер добавил, что кураторы из европейских стран убедили киевский режим продолжать конфликт до последнего украинца.

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