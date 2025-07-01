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В ВСУ забили тревогу из-за взятия войсками РФ днепропетровского села Дачное

Украинские военные прогнозируют проблемы ВСУ из-за прорыва российских бойцов в Поддубное и Воскресенку.

Источник: Аргументы и факты

В ВСУ забили тревогу в связи с переходом под контроль российских войск села Дачное в Днепропетровской области.

«Это уж очень плохо! Первый населенный пункт в Днепропетровской обл.», — прокомментировал в своем Telegram-канале потерю села украинский военнослужащий позывным Мучной.

Он обратил внимание на усиление продвижения российских войск на данном направлении и не исключил возможности их наступления на днепропетровское село Новопавловка.

Военнослужащий ВСУ с позывным Алекс предрек украинским военным проблемы в связи с прорывом войск РФ в расположенные неподалеку от границы с Днепропетровской областью села Поддубное и Воскресенка.

По словам военного, в случае закрепления российских бойцов в этих населенных пунктах подразделениям ВСУ будет сложно обороняться в местности, где «одни лишь поля».

Напомним, во вторник появилась информация о форсировании российскими войсками реки Мокрые Ялы и начале штурма Поддубного и Воскресенки.

Ранее стало известно об освобождении Дачного. Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал переход этого села под контроль российских войск началом создания буферной зоны в Днепропетровской области.