В Челябинске планируют возродить высшее танковое командное училище

В 2027 году начнет набор курсантов высшее военное училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году — Омское высшее общевойсковое командное училище. В 2029-м — Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. В 2032-м — Пушкинское высшее военное училище (воздушно-космической обороны). В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году — в Севастополе, в 2032-м — в Самаре, в 2033-м — в Новосибирске, в 2034-м — в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи — это должно произойти в 2034 году.