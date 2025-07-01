В Челябинске планируют возродить высшее танковое командное училище

По данным газеты «Известия», в Минобороны обсуждается план, согласно которому в 2025—2034 годах в России откроют 15 новых военных вузов.
Решение о создании двух вузов уже принято. В этому году откроются Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Нижегородское высшее военное инженерное училище. Сейчас там завершается подготовка к приему курсантов.
Больше всего учебных заведений могут начать свою работу в 2026 году — сразу три. Согласно плану, это Челябинское высшее танковое командное училище, Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи.
«Если эту инициативу утвердят, в стране появятся новые училища, где будут обучать офицеров — летчиков, танкистов, медиков, специалистов по беспилотным системам. Эксперты отмечают, что российская армия нуждается в офицерах и новые военные училища помогут решить эту проблему», — пишет издание.
В 2027 году начнет набор курсантов высшее военное училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году — Омское высшее общевойсковое командное училище. В 2029-м — Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. В 2032-м — Пушкинское высшее военное училище (воздушно-космической обороны). В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году — в Севастополе, в 2032-м — в Самаре, в 2033-м — в Новосибирске, в 2034-м — в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи — это должно произойти в 2034 году.