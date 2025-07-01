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В Башкирии поздравили с Днём ветеранов боевых действий

Сегодня в России отмечается День ветеранов боевых действий. Дата посвящена подвигу бойцов, принимавших участие в военных действиях в разных горячих точках — Афганистане, Северном Кавказе, Сирии и других.

Источник: Башинформ

Вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов поздравил ветеранов боевых действий с их праздником и отметил, что они в трудные времена встали на защиту Родины, исполнив свой долг с честью и мужеством.

«Особые слова признательности сегодня — нашим участникам специальной военной операции. Спасибо вам за силу, стойкость и верность стране», — написал Руслан Хабибов в своих соцсетях.

Напомним, накануне в Сибае состоялся восьмой слёт ветеранов боевых действий башкирского Зауралья. Встреча в преддверии Дня ветеранов боевых действий, который в стране ежегодно отмечается 1 июля, собрала жителей Сибая, Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов.

В мае 2025 года вступил в силу закон, согласно которому ветеранами боевых действий признаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооружённого вторжения на территорию России.