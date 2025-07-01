Политолог Марков объяснил, почему Маск не сможет создать партию

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале объяснил, почему у американского миллиардера Илона Маска не получится создать Американскую Партию.
О таких планах предприниматель объявил на фоне вновь вспыхнувшей ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Причиной конфликта стала новая критика Маска.
в адрес предложенного Трампом законопроекта о расходах и налогах.
Трамп объяснил недовольство Маска тем, что в новом бюджете нет огромных дотаций на электороавтомобили и космос.
Марков уверен, что ничего с Третьей партией у Маска не выйдет и назвал три причины.
Одной из них, по мнению политолога, является огромный антирейтинг миллиардера.
«Избирательная система в один тур делает политическую систему двухпартийной. Потому что нужно группироваться. Причём группироваться заранее, до выборов», — озвучил Марков вторую причину.
К третьей он отнес то, что Маск мигрант и слишком богат. Также Марков напомнил о проблемах с наркотиками и странные имена, которые Маск даёт детям.
«Избиратели таких не любят», — заключил политолог.
Ранее Трамп предложил Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».