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Политолог Марков объяснил, почему Маск не сможет создать партию

Марков считает, что Мак не сможет создать партию по трем причинам.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале объяснил, почему у американского миллиардера Илона Маска не получится создать Американскую Партию.

О таких планах предприниматель объявил на фоне вновь вспыхнувшей ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Причиной конфликта стала новая критика Маска.

в адрес предложенного Трампом законопроекта о расходах и налогах.

Трамп объяснил недовольство Маска тем, что в новом бюджете нет огромных дотаций на электороавтомобили и космос.

Марков уверен, что ничего с Третьей партией у Маска не выйдет и назвал три причины.

Одной из них, по мнению политолога, является огромный антирейтинг миллиардера.

«Избирательная система в один тур делает политическую систему двухпартийной. Потому что нужно группироваться. Причём группироваться заранее, до выборов», — озвучил Марков вторую причину.

К третьей он отнес то, что Маск мигрант и слишком богат. Также Марков напомнил о проблемах с наркотиками и странные имена, которые Маск даёт детям.

«Избиратели таких не любят», — заключил политолог.

Ранее Трамп предложил Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».

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