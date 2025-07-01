ВСУ оказались не готовы к наступлению ВС РФ в Сумской области, пишет The War Zone (TWZ).
Вместо оборонительных позиций под Сумами вооруженные силы Украины после отступления из Курской области обнаружили плохо подготовленные устаревшие окопы, поделились подробностями авторы публикации. В частности, у них не было прикрытия от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В настоящее время бойцы ВСУ сами делают позиции обороны под ударами беспилотников.
Один из украинских солдат возмутился качеством подготовки позиций.
«Они (позиции) словно подготовлены для прохода танковых колонн, а не поля боля, по которому ежедневно наносят удары десятки беспилотников», — заявил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин заявил 20 июня, что задачи забрать город Сумы у Российской Федерации нет, но такая возможность не исключена. По словам главы российского государства, действия ВС РФ в Сумской области продиктованы логикой продолжения конфликта, при этом глубина зоны безопасности там составляет от 8 до 12 км.