Трамп решил лишать гражданства США за уголовные преступления

Министерство юстиции Трампа издает директиву о лишении гражданства натурализованных американцев за уголовные преступления. В памятке говорится, что лица, подвергшиеся гражданскому преследованию, не имеют права на адвоката, как в уголовных делах.
Администрация Трампа систематизировала свои усилия по лишению некоторых американцев гражданства США в недавно опубликованной памятке Министерства юстиции, которая предписывает адвокатам уделять приоритетное внимание денатурализации натурализованных граждан, совершивших определенные преступления.
Как пишет The Guardian, в памятке, опубликованной 11 июня, содержится призыв к адвокатам министерства возбудить гражданское дело с целью лишения человека гражданства Соединенных Штатов, если физическое лицо либо «незаконно добилось» натурализации, либо добилось натурализации путем «сокрытия существенного факта или умышленного введения в заблуждение».
Это шаг нацелен, по оценкам, на 25 миллионов граждан США, которые иммигрировали в страну после рождения за границей, согласно данным за 2023 год, и в них перечислены 10 различных приоритетных категорий для денатурализации.
Согласно памятке, лица, против которых возбуждено гражданское дело, не имеют права на адвоката, как в уголовных делах. И на правительство ложится более легкое бремя доказывания по гражданским делам, чем по уголовным.
В документе утверждается, что такие усилия будут направлены на тех, кто причастен «к совершению военных преступлений, внесудебных казней или других серьезных нарушений прав человека… [и] натурализованных преступников, членов банд или, по сути, любых лиц, осужденных за преступления, которые представляют постоянную угрозу для США».
Директива предоставляет адвокатам Министерства юстиции более широкие полномочия в отношении того, когда добиваться денатурализации, в том числе в случаях лжи в иммиграционных анкетах, в случаях финансового или медицинского мошенничества против США или против частных лиц, а также в случаях, переданных прокуратурой США, или в связи с незавершенными уголовными обвинениями.
Отдел гражданских прав Министерства юстиции был поставлен во главу угла политических целей Трампа, включая прекращение программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в рамках правительства, а также прекращение лечения трансгендеров, среди прочих инициатив.
Это связано с тем, что агентство иммиграционной и таможенной службы США (Ice) зарегистрировало 13-ю смерть в местах лишения свободы за финансовый год, начинающийся в октябре 2024 года. За весь финансовый год, закончившийся в конце сентября 2024 года, было зарегистрировано 12 таких смертей.
В пятницу Джим Райан, президент Университета Вирджинии, подал в отставку на фоне расследования, проведенного отделом гражданских прав Министерства юстиции. Целью расследования стали программы равноправия и инклюзивности этого университета и то, что они продолжают учитывать расовую и этническую принадлежность в различных программах и стипендиях.
Министерство юстиции также предприняло необычный шаг в последние дни, подав в суд на 15 окружных прокуроров США в штате Мэриленд из-за приказа, блокирующего немедленную депортацию мигрантов, оспаривающих их выдворение.
Сообщается, что отдел гражданских прав Министерства юстиции находится в смятении, поскольку его традиционная миссия — борьба с расовой дискриминацией после появления движения за гражданские права — изменена в соответствии с приоритетами, вытекающими из указов президента. Согласно недавнему отчету Национального общественного радио (NPR), около 250 юристов — или 70% юристов отдела — предположительно покинули департамент в период с января по конец мая.
Основное внимание в памятке уделяется денатурализации, поскольку за последние недели по крайней мере один человек был денатурализован. Как отмечает The Guardian, 13 июня судья вынес решение о лишении гражданства Эллиота Дьюка. Дьюк — ветеран вооруженных сил США, родом из Великобритании, который был осужден за распространение материалов о сексуальном насилии над детьми и не раскрыл преступление во время процесса натурализации.
Иммиграционные адвокаты обеспокоены тем, что случаи денатурализации в рамках гражданского судопроизводства лишают человека некоторых прав, включая право на адвоката, а также снижают порог доказывания и ускоряют процесс денатурализации. «Это своего рода попытка создать граждан США второго сорта», — сказала NPR Самира Хафиз, директор по политике Центра правовых ресурсов в области иммиграции.