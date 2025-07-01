Трамп решил лишать гражданства США за уголовные преступления

Директива предоставляет адвокатам Министерства юстиции более широкие полномочия в отношении того, когда добиваться денатурализации, в том числе в случаях лжи в иммиграционных анкетах, в случаях финансового или медицинского мошенничества против США или против частных лиц, а также в случаях, переданных прокуратурой США, или в связи с незавершенными уголовными обвинениями.