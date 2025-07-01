В Донецке после обстрелов ВСУ повреждены 11 торговых павильонов

В результате обстрелов Донецка со стороны вооруженных сил Украины повреждены более 10 торговых павильонов, шесть магазинов полностью сгорели. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. По его данным, разрушения затронули центральный универмаг и отделение банка, а также выбиты стекла в 62 окнах.