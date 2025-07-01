В Донецке после обстрелов ВСУ повреждены 11 торговых павильонов

В результате обстрелов Донецка со стороны вооруженных сил Украины повреждены более 10 торговых павильонов, шесть магазинов полностью сгорели. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. По его данным, разрушения затронули центральный универмаг и отделение банка, а также выбиты стекла в 62 окнах.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ходе атаки погиб один мирный житель, двое, включая подростка, получили ранения. Серьезные повреждения получили рынок «Сокол», центральный универмаг и банковское отделение. На месте удара возник пожар, который к настоящему моменту ликвидирован. Кроме того, разрушен один жилой дом, еще 12 получили повреждения.
Обстрелы затронули и Горловку: там пострадали семь объектов гражданской инфраструктуры, включая поликлинику, общежитие, три котельные, аптеку и отделение банка.
По данным властей ДНР, за последние сутки ВСУ 26 раз атаковали территорию республики, применяя дальнобойные ракеты, 155-мм артиллерию и ударные беспилотники.
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