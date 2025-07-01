«Прикрой лавочку»: Трамп посоветовал Маску отправиться на родину в ЮАР

«Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — заявил Трамп.
Конфликт возник после того, как Маск раскритиковал принятый Палатой представителей законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно вводит значительные налоговые льготы. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, эти меры могут привести к увеличению дефицита бюджета и росту государственного долга.
Трамп, в свою очередь, назвал этот документ «единым, большим и красивым» законопроектом, подчёркивая его важность для экономики страны. В своем посте он также намекнул, что успех компаний Маска во многом зависит от государственной поддержки.
Ранее Маск раскритиковал американских конгрессменов, поддержавших налогово-бюджетный законопроект Трампа. В соцсетях предприниматель заявил, что эти политики гарантированно потеряют свои места на следующих праймериз. Свою публикацию миллиардер сопроводил изображением Пиноккио. Этот жест явно намекал на обвинения во лжи в адрес поддерживающих законопроект политиков.