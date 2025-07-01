Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прикрой лавочку»: Трамп посоветовал Маску отправиться на родину в ЮАР

Американский лидер Дональд Трамп резко ответил предпринимателю Илону Маску на критику нового налогового законопроекта, заявив, что без государственной поддержки бизнесмену придётся покинуть США. Об этом президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — заявил Трамп.

Конфликт возник после того, как Маск раскритиковал принятый Палатой представителей законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно вводит значительные налоговые льготы. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, эти меры могут привести к увеличению дефицита бюджета и росту государственного долга.

Трамп, в свою очередь, назвал этот документ «единым, большим и красивым» законопроектом, подчёркивая его важность для экономики страны. В своем посте он также намекнул, что успех компаний Маска во многом зависит от государственной поддержки.

Ранее Маск раскритиковал американских конгрессменов, поддержавших налогово-бюджетный законопроект Трампа. В соцсетях предприниматель заявил, что эти политики гарантированно потеряют свои места на следующих праймериз. Свою публикацию миллиардер сопроводил изображением Пиноккио. Этот жест явно намекал на обвинения во лжи в адрес поддерживающих законопроект политиков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше