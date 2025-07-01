Ким Чен Ын почтил память павших в боях с ВСУ корейским солдатам

Не ясно, когда состоялась церемония репатриации останков погибших солдат, констатирует The Guardian, добавляя, что на снимках Ким Чен Ын и другие официальные лица, включая его влиятельную сестру Ким Е Чжон и министра иностранных дел Чхве Сон Хи, одеты в зимнюю одежду, что позволяет предположить, что тела солдат, возможно, были возвращены в КНДР несколько месяцев назад.