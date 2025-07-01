Посол Азербайджана прибыл в МИД России из-за задержания журналистов Sputnik

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев прибыл в Министерство иностранных дел России. Дипломата вызвали из-за «недружественных действий Баку и незаконным задержанием российских журналистов». Об сообщает РИА новости.
Днем ранее, 30 июня, представители Министерства внутренних дел Азербайджана сообщили о проведении операции в офисе информационного агентства Sputnik «Азербайджан». Позже выяснилось, что в ходе мероприятий были также незаконно задержаны российские журналисты — глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена отсутствием на протяжении более двух часов связи с работавшими в Азербайджане российскими журналистами.