Стало известно о массированной атаке ВСУ на ЛНР

Вооруженные силы Украины ночью совершили массированную атаку на Луганскую Народную Республику с использованием до 40 дронов, 35 из которых сбиты, обломки упали на территорию нефтебазы, ранена мирная жительница, сообщил в своем телеграм-канале глава российского региона Леонид Пасечник.
По его информации, сегодня ночью украинские войска совершили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами по территории ЛНР. До 40 дронов было зафиксировано в небе над городами республики, силами противовоздушной обороны сбито 35 БПЛА противника, поделился подробностями Пасечник. В Луганске обломки дронов упали на территорию нефтебазы, а также на частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается помощь, сообщил он. На место ЧП выехали спасатели, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано, работают следователи СКР по региону, отметил глава ЛНР.
В регионе после атаки вооруженных сил Украины поврежден участок ж/д полотна, были удары по поликлинике, подчеркнул Пасечник.