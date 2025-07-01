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Лукашенко анонсировал посещение «Амкодора», обещав никого не бросать

Лукашенко сказал про приезд на «Амкодор».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня, принимая кадровые решения, анонсировал поездку на «Амкодор», обещав никого не бросать, пишет БелТА.

Президент Беларуси согласился направить руководить указанным предприятием экс-министра промышленности Александра Ефимова, который ранее уже работал на «Амкодоре», а значит знает специфику холдинга и коллектив.

— Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил: то, что указанное предприятие не смогло функционировать как надо в частном порядке, говорит о многом. Он призвал действовать.

— Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное — хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, — этого не будет, — акцентировал внимание президент.

По словам Лукашенко, прежде всего предприятие будет выходить из сложившейся ситуации за счет своих резервов, а также ресурсов. Кроме того, он заметил, что продукция предприятия востребована в каждом уголке мира.

— Нужна инициатива соответствующая. Надо раскрутить коллектив, — поставил задачу глава государства.

Президент сказал новому руководителю о том, что ему нужно будет серьезно поработать на рынках, чтобы продать продукцию. Глава государства потребовал разобраться и оптимизировать производство.

— Не в плане номенклатуры выпускаемой продукции, а с тем, где вам надо новые производства создавать, что-то строить и так далее. Вы знаете, о чем идет речь, — сообщил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в чувство одно из крупных предприятий Беларуси: «Большие проблемы».

Тем временем Минтранс сказал, отменят ли техосмотр для физлиц в Беларуси по аналогии с РФ.

А еще Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.

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