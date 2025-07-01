Лукашенко анонсировал посещение «Амкодора», обещав никого не бросать

— Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди, — подчеркнул Александр Лукашенко.