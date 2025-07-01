Лукашенко анонсировал посещение «Амкодора», обещав никого не бросать

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня, принимая кадровые решения, анонсировал поездку на «Амкодор», обещав никого не бросать, пишет БелТА.
Президент Беларуси согласился направить руководить указанным предприятием экс-министра промышленности Александра Ефимова, который ранее уже работал на «Амкодоре», а значит знает специфику холдинга и коллектив.
— Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил: то, что указанное предприятие не смогло функционировать как надо в частном порядке, говорит о многом. Он призвал действовать.
— Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное — хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, — этого не будет, — акцентировал внимание президент.
По словам Лукашенко, прежде всего предприятие будет выходить из сложившейся ситуации за счет своих резервов, а также ресурсов. Кроме того, он заметил, что продукция предприятия востребована в каждом уголке мира.
— Нужна инициатива соответствующая. Надо раскрутить коллектив, — поставил задачу глава государства.
Президент сказал новому руководителю о том, что ему нужно будет серьезно поработать на рынках, чтобы продать продукцию. Глава государства потребовал разобраться и оптимизировать производство.
— Не в плане номенклатуры выпускаемой продукции, а с тем, где вам надо новые производства создавать, что-то строить и так далее. Вы знаете, о чем идет речь, — сообщил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в чувство одно из крупных предприятий Беларуси: «Большие проблемы».
Тем временем Минтранс сказал, отменят ли техосмотр для физлиц в Беларуси по аналогии с РФ.
А еще Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.