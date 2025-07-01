Об этом рассказал советник президента — пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай:
«Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу».
Токаев поблагодарил экс-председателя Антикора.
Об этом рассказал советник президента — пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай:
«Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу».