Правительство планирует ускорить повышение тарифов на газ в Казахстане

Сроком исполнения этого пункта указаны 2025−2026 годы. Соответствующие решения будут проводиться по согласованию с министерством энергетики, министерством национальной экономики, министерством финансов, «КазМунайГазом» и QazaqGaz. Ранее сообщалось о постепенном повышении тарифов на газ QazaqGaz на 33% ежегодно, чтобы за три года удвоить их в рамках планируемого выхода на IPO — к примеру, это говорилось еще в 2023 году. Если новые планы будут выполнены, то выход на безубыточность при поставках газа на внутренний рынок ускорится, как минимум, на год.