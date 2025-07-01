Правительство планирует ускорить повышение тарифов на газ в Казахстане

«Внедрение действенных стимулов, направленных на обеспечение возвратности инвестиций в геологоразведку, включая предоставление адекватных тарифов и закупочных цен», — говорится в пункте плана под названием «реформирование системы ценообразования на газ».
Сроком исполнения этого пункта указаны 2025−2026 годы. Соответствующие решения будут проводиться по согласованию с министерством энергетики, министерством национальной экономики, министерством финансов, «КазМунайГазом» и QazaqGaz. Ранее сообщалось о постепенном повышении тарифов на газ QazaqGaz на 33% ежегодно, чтобы за три года удвоить их в рамках планируемого выхода на IPO — к примеру, это говорилось еще в 2023 году. Если новые планы будут выполнены, то выход на безубыточность при поставках газа на внутренний рынок ускорится, как минимум, на год.
Кроме того, планом предусматривается пересмотр 10%-ного ограничения на повышение цены на сырой и товарный газ, приобретаемый национальным оператором в рамках преимущественного права государства. Это будет принято уже в 2025 году приказом министра энергетики по согласованию с «КазМунайГазом» и QazaqGaz.
Также документом планируется внедрение в 2026 году регулирования цен на товарный газ недропользователей, осуществляющих деятельность на газовых и газоконденсатных месторождениях, с применением отдельной методики расчета цены на добытый там товарный газ. Предполагается, что эта мера стимулирует недропользователей наращивать добычу газа. Решение также должно быть принято министерством энергетики и министерством нацэкономики по согласованию с «КазМунайГазом» и QazaqGaz.
В плане указаны проекты по модернизации Алматинской ТЭЦ-2 с переводом ее на газ в 2026 году за 388,9 млрд тенге, реконструкции Алматинской ТЭЦ-3 с переводом ее на газ в 2026 году за 272,9 млрд тенге.
Кроме того, ожидается проработать вопрос «взвешенного» перевода существующих ТЭЦ на газ с учетом наличия ресурсной базы. Соответствующие предложения должны быть проанализированы правительством в 2026 году — госорганом указано министерство энергетики по согласованию с «Самрук-Казыной».
В целом же согласование мощностей, объемов газа и требуемой инфраструктуры для достижения целей по газовой генерации планируется прописать в дорожной карте Минэнерго, которая должна быть составлена в 2025 году. Эти показатели должны быть согласованы с «Самрук-Казыной», «Самрук-Энерго», QazaqGaz и KEGOC.
В 2025 году приказом главы Минэнерго планируется принять дорожную карту по развитию углехимической промышленности. В документе указана и реализация четвертого этапа строительства магистрального газопровода «Сарыарка» (Кызылорда-Жезказган-Темиртау-Астана) в 2027 году за 180,7 млрд тенге. Проект должен быть реализован при участии министерства энергетики, министерства национальной экономики, «Самрук-Казыны», QazaqGaz, «Интергаз Центральная Азия» и «АстанаГаз КМГ». Источник финансирования еще подлежит определению.
Среди планируемых проектов отмечено строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане по переработке 1 млрд кубометров сырого газа в год (первый этап) с запуском в 2026 году за 491,9 млрд тенге. Сумма по строительству ГПЗ на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров газа в год еще подлежит определению — запуск ожидается в 2029 году.