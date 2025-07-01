Василий Дандыкин, комментируя строительство «бастионов» в Чернобыле, напомнил, что российские военные уже занимали территорию АЭС в 2022 году. Целью ВС РФ была защита объекта и блокировка процесса создания «грязной бомбы» Киевом. Охрана атомного энергообъекта велась совместно с бойцами Национальной гвардии Украины. По мнению эксперта, сейчас строительство укреплений вокруг АЭС является пиар-акцией. «Киев всех пугает наступлением ВС РФ в этом направлении, но у нашего командования пока нет таких планов», — добавил Дандыкин.