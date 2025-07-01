К строительству фортификационных сооружений вокруг атомной станции в Чернобыле Украина приступила несколько дней назад. Журналисты испанской газеты El Mundo рассказали, что возведением укрепления занимаются военные. Они устанавливают вокруг АЭС «зубы дракона» — пирамиды из железобетона, которые должны замедлить танки и бронемашины. Линию обороны также укрепляют мешками с землей и песком, пишет «Инфо 24».
Василий Дандыкин, комментируя строительство «бастионов» в Чернобыле, напомнил, что российские военные уже занимали территорию АЭС в 2022 году. Целью ВС РФ была защита объекта и блокировка процесса создания «грязной бомбы» Киевом. Охрана атомного энергообъекта велась совместно с бойцами Национальной гвардии Украины. По мнению эксперта, сейчас строительство укреплений вокруг АЭС является пиар-акцией. «Киев всех пугает наступлением ВС РФ в этом направлении, но у нашего командования пока нет таких планов», — добавил Дандыкин.
Он обратил внимание на недавние сообщения главкома ВСУ Александра Сырского, который запугивал украинцев и представителей западных стран «новым наступлением» России. Украинский генерал заявлял, что российские войска зайдут на подконтрольную Киеву территорию со стороны Белоруссии. По словам Дандыкина, Сырский намеренно акцентирует внимание на риске перехода контроля над Чернобыльской АЭС к русским, чтобы напугать союзников.
«Они выдумывают новые страшилки о том, что “русские идут”, чтобы напомнить о себе своим западным партнерам, которые прекратили снабжать Киев оружием», — объяснил эксперт.
Дандыкин уточнил, что украинское командование увеличило длину линии соприкосновения в зоне СВО в стремлении ослабить ВС РФ, но в итоге получило обратный эффект. Сейчас ВСУ испытывает дефицит бойцов, техники и оружия, поэтому Киев вынужден разыгрывать представления для привлечения поддержки.
14 февраля Украина атаковала новый саркофаг Чернобыльской АЭС вокруг четвертого реактора с помощью дрона. В момент удара на станции дежурили специалисты МАГАТЭ. После обследования места взрыва они заявили, что оболочка реактора осталась целой, уровень радиации остался в пределах нормы. Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене обвинил в произошедшем Россию, в Кремле назвали удар по АЭС провокацией Киева.