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Эксперт: Турция и Азербайджан могут объединиться против Армении

Москва все меньше оказывает влияние на Баку. Азербайджан же укрепляет партнерство с Турцией, в связи с чем не исключено, что страны могут объединиться в военный союз. Такое мнение URA.RU высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы видим отход Азербайджана от России. Баку выстраивает внутри страны картину единого тюркского мира с последующим переходом под крыло Анкары», — заявил эксперт в интервью URA.RU.

Семибратов считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган мог предложить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву создать Зангезурский коридор — транспортный маршрут через армянскую территорию, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахичеванью.

Эксперт отметил, что Баку и Анкара сейчас находятся в режиме ожидания — они рассчитывают на то, что Армения окончательно откажется от поддержки России, покинет ОДКБ и лишится российских гарантий безопасности. Если это произойдет, то на армянской государственности «можно будет ставить крест», считает Семибратов.

Зангезурский коридор — планируемая транспортная артерия, которая должна пройти через южные районы Армении (Сюникскую область). Проект вызывает резкое неприятие армянских властей, поскольку, по их мнению, создает риски для суверенитета страны. Турция и Азербайджан активно продвигают эту инициативу после завершения Второй карабахской войны осенью 2020 года.

В период с 2024 по 2025 год Армения все более явно демонстрирует тенденцию отхода от ОДКБ и стремление к сближению с Евросоюзом и США. В ответ на это наблюдается усиление давления на страну со стороны Азербайджана. Турция традиционно поддерживает Баку в территориальных конфликтах и заявляет о стратегическом партнерстве между странами.

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