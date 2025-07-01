Эксперт: Турция и Азербайджан могут объединиться против Армении

В период с 2024 по 2025 год Армения все более явно демонстрирует тенденцию отхода от ОДКБ и стремление к сближению с Евросоюзом и США. В ответ на это наблюдается усиление давления на страну со стороны Азербайджана. Турция традиционно поддерживает Баку в территориальных конфликтах и заявляет о стратегическом партнерстве между странами.