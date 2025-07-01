Эксперт: Турция и Азербайджан могут объединиться против Армении

«Мы видим отход Азербайджана от России. Баку выстраивает внутри страны картину единого тюркского мира с последующим переходом под крыло Анкары», — заявил эксперт в интервью URA.RU.
Семибратов считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган мог предложить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву создать Зангезурский коридор — транспортный маршрут через армянскую территорию, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахичеванью.
Эксперт отметил, что Баку и Анкара сейчас находятся в режиме ожидания — они рассчитывают на то, что Армения окончательно откажется от поддержки России, покинет ОДКБ и лишится российских гарантий безопасности. Если это произойдет, то на армянской государственности «можно будет ставить крест», считает Семибратов.
В период с 2024 по 2025 год Армения все более явно демонстрирует тенденцию отхода от ОДКБ и стремление к сближению с Евросоюзом и США. В ответ на это наблюдается усиление давления на страну со стороны Азербайджана. Турция традиционно поддерживает Баку в территориальных конфликтах и заявляет о стратегическом партнерстве между странами.