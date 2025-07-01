Денис Паслер собирает большую пресс-конференцию

Глава Свердловской области Денис Паслер 17 июля 2025 года проведет большую пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Об этом пишет ЕАН.
В апреле Денис Паслер встретился с редакторами региональных СМИ, сделав несколько важных заявлений, в том числе, в отношении плохой уборки Екатеринбурга. После этого свой пост покинул вице-мэр уральской столицы Алексей Бубнов, отвечавший за чистоту в городе.
Отметим, что в сентябре в Свердловской области пройдут выборы губернатора, на которых свою кандидатуру выдвинул Денис Паслер.