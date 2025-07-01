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Денис Паслер собирает большую пресс-конференцию

Пресс-конференция главы Свердловской области пройдет 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Глава Свердловской области Денис Паслер 17 июля 2025 года проведет большую пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Об этом пишет ЕАН.

В апреле Денис Паслер встретился с редакторами региональных СМИ, сделав несколько важных заявлений, в том числе, в отношении плохой уборки Екатеринбурга. После этого свой пост покинул вице-мэр уральской столицы Алексей Бубнов, отвечавший за чистоту в городе.

Отметим, что в сентябре в Свердловской области пройдут выборы губернатора, на которых свою кандидатуру выдвинул Денис Паслер.