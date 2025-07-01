Токаев принял генерального секретаря ШОС

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, способной оперативно реагировать на современные вызовы мировой политики.
Также президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов Организации.
Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.
Ранее Токаев поблагодарил экс-председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали. 30 июня 2025 года президент подписал указ «О мерах по совершенствованию системы государственного управления». Из документа следует, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК. Подробнее можете прочитать здесь.