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Токаев принял генерального секретаря ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, способной оперативно реагировать на современные вызовы мировой политики.

Также президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов Организации.

Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.

Ранее Токаев поблагодарил экс-председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали. 30 июня 2025 года президент подписал указ «О мерах по совершенствованию системы государственного управления». Из документа следует, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК. Подробнее можете прочитать здесь.

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