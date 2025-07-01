Трамп заявил, что DOGE стоит проверить Маска ради сохранения бюджета США

«Илон Маск знал задолго до того, как он так решительно поддержал меня на президентских выборах, что я категорически против обязательного внедрения электромобилей. Это абсурдно, и всегда было одной из основных тем моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять их покупать», — напомнил республиканец.