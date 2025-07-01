В Хиве стартовал Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум

Выступление председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой было посвящено теме, стоящей на стыке законодательства, бизнеса и экономики — поддержке малого и среднего бизнеса, а также улучшению инвестиционного климата в обеих странах. Она подчеркнула, что эти вопросы касаются не только экономической, но и социальной стабильности. Их решение — одна из важнейших задач, стоящих перед парламентами.