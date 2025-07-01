Ким Чен Ын со слезами почтил память погибших в Курской области солдат КНДР

Как пишет издание, фотографии северокорейского лидера, положившего руку на гроб, покрытый флагом КНДР, были показаны на экране во время торжественной церемонии, приуроченной к первой годовщине подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. Во время своего выступления лидер КНДР со слезами на глазах поблагодарил солдат за проявленное мужество и преданность. Мероприятие состоялось в Большом театре Восточного Пхеньяна. В ходе празднования выступили северокорейские и российские артисты.