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Суды захлебнулись — скоро захлебнётся Страсбург: эксперт предрекает то, что ЕСПЧ будет завален исками из Молдовы

Бывший вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп предрекает юридическое цунами: через 4−5 лет Европейский суд по правам человека будет буквально завален жалобами от молдаван, разочарованных в правосудии у себя на родине.

Источник: Комсомольская правда

По мнению бывшего вице-главы МИДЕИ Валерия Осталепа, через несколько лет Европейский суд по правам человека будет завален исками от граждан Молдовы, которые столкнулись с беззаконием государственных органов страны и считают, что молдавские суды не вынесли справедливого решения. Все это, по словам эксперта, станет следствием действий нынешнего руководства страны.

«Суд Рышкановки завален на два года вперёд беззаконием гос органов. Через 4−5 лет Страсбург захлебнется исками по Молдове. Вы уничтожили всё, что существовало. Скоро придет счёт. Касса прямо за углом», отмечает ТГ-канал @primulinmd.

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