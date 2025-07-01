По мнению бывшего вице-главы МИДЕИ Валерия Осталепа, через несколько лет Европейский суд по правам человека будет завален исками от граждан Молдовы, которые столкнулись с беззаконием государственных органов страны и считают, что молдавские суды не вынесли справедливого решения. Все это, по словам эксперта, станет следствием действий нынешнего руководства страны.
«Суд Рышкановки завален на два года вперёд беззаконием гос органов. Через 4−5 лет Страсбург захлебнется исками по Молдове. Вы уничтожили всё, что существовало. Скоро придет счёт. Касса прямо за углом», отмечает ТГ-канал @primulinmd.