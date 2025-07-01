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Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов и штрафе €2000 с 1 сентября

Латвия сказала про ужесточение въезда для белорусов и россиян с 1 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов и штрафе €2000 с 1 сентября. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.

Говорится, что с 1 сентября 2025 года иностранцы, в том числе граждане Беларуси и России, у которых нет латвийской визы или же вида на жительство, должны будут заранее предоставлять подробную информацию о своей поездке. Необходимо будет указывать цель визита, сроки пребывания в стране, маршрут, место проживания.

В эфире телеканала добавили, что также нужно будет указывать сведения про службу в армии, про работу в спецслужбах и государственных структурах. Уточняется, что за предоставление ложных данных или же их сокрытие будет предусмотрен штраф до 2000 евро.