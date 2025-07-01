WSJ: удары США и Израиля могут заставить Иран пойти на создание ядерного оружия

«Парадоксальным образом мы еще больше убедили иранцев в необходимости создать ядерное оружие», — отметил в беседе с изданием бывший участник делегации США на переговорах по ядерной сделке с Ираном Алан Эйр, говоря об ударах США по иранским ядерным объектам. По его мнению, в Тегеране сейчас «думают о том, как восстановить прежнюю или придумать новую оборонительную стратегию».
По утверждению газеты, ряд представителей политического руководства Ирана убеждены, что атомная бомба станет единственным оружием, которое могло бы удержать Израиль и США от новых попыток осуществить агрессию против исламской республики. Как отмечают опрошенные WSJ эксперты, у Ирана есть технологические и производственные мощности для продолжения обогащения урана, однако возможные сроки создания ядерного оружия крайне трудно установить.
С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой производство ядерного оружия запрещено. Власти исламской республики неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, атакованные американскими ВС, фактически стерты с лица земли. В Белом доме заверили, что, согласно имеющейся информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы из этих комплексов. Верховный лидер Ирана в свою очередь заявил, что Трамп намеренно преувеличил размер ущерба, нанесенного США иранским ядерным объектам. По оценке Хаменеи, американские военные «не смогли сделать ничего существенного».
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.