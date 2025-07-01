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Новый президент Польши жестко высказался о вступлении Украины в ЕС

Украина пока не выполнила ряд условий, необходимых для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий, передает Polsat.

Источник: Reuters

«Сейчас еще не время, чтобы всерьез разговаривать о вступлении Украины в ЕС… Я — противник вступления Украины в ЕС без каких-либо условий», — сказал политик.

Навроцкий подчеркнул, что сближение Украины с Западом соответствует интересам Польши, однако настаивает на партнерской модели сотрудничества. По его словам, взаимодействие должно быть равноправным и учитывать стратегические реалии. Он также отметил, что, несмотря на поддержку Украины, перспективы ее вступления в НАТО в настоящее время отсутствуют.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда, покидающий свой пост, посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Навроцкому. «Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда.

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