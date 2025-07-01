Новый президент Польши жестко высказался о вступлении Украины в ЕС

Навроцкий подчеркнул, что сближение Украины с Западом соответствует интересам Польши, однако настаивает на партнерской модели сотрудничества. По его словам, взаимодействие должно быть равноправным и учитывать стратегические реалии. Он также отметил, что, несмотря на поддержку Украины, перспективы ее вступления в НАТО в настоящее время отсутствуют.