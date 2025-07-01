Директором департамента транспорта Ростова назначили Константина Лашенко

Вступление в должность запланировано на 2 июля, о чем было объявлено на расширенном планерном совещании, проведенном главой города.
Стоит напомнить, что Лашенко был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента транспорта Ростова еще в апреле 2025 года. До этого он на протяжении десятилетия являлся заместителем генерального директора в муниципальной организации «Ростовпассажиртранс». Ранее, в 2011 году, он возглавлял отдел общественного транспорта в структуре департамента транспорта города.
Предыдущий директор, Вадим Шкабарня, оставил должность в начале апреля после жесткой критики со стороны главы города Александра Скрябина.
Глава города дал Шкабарне неделю на урегулирование проблем в сфере городского транспорта донской столицы. Основной проблемой было несоблюдение графика движения общественного транспорта в вечернее время.