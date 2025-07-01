Директором департамента транспорта Ростова назначили Константина Лашенко

Стоит напомнить, что Лашенко был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента транспорта Ростова еще в апреле 2025 года. До этого он на протяжении десятилетия являлся заместителем генерального директора в муниципальной организации «Ростовпассажиртранс». Ранее, в 2011 году, он возглавлял отдел общественного транспорта в структуре департамента транспорта города.