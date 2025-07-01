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Глеб Никитин предложил перерабатывать отходы в топливо

Это поможет обеспечить промышленность альтернативным топливом.

Источник: Правительство Нижегородской области

Заседание комиссии Госсовета России по экологии провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На заседании присутствовали представители Госдумы, Минпромторга, «Российского экологического общества» и профильных организаций. Вместе они обсудили проблемы утилизации твердых коммунальных отходов.

Предложили развить производство топлива из отходов (RDF). Это поможет снизить нагрузку на полигоны и обеспечит промышленность альтернативным топливом.

Глеб Никитин подчеркнул важность самостоятельного анализа ситуации в каждом регионе и принятия решений по тарифам и поддержке проектов. Он призвал коллег изучить возможности использования RDF в своих регионах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд оштрафовал полигон ТКО за экологические нарушения.