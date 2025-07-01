Маск предсказал конгрессменам провал на праймериз из-за Трампа

Маск выступает против принятия законопроекта и пытается повлиять на конгрессменов. Миллиардер критикует документ, так как считает, что он нивелирует работу Департамента эффективности (DOGE), который возглавлял несколько месяцев. DOGE был призван сократить и оптимизировать расходы Белого дома. Предприниматель уверяет, что инициатива Трампа приведет к увеличению госдолга страны.