Маск предсказал конгрессменам провал на праймериз из-за Трампа

Ранее Илон Маск неоднократно критиковал документ и президента, который продвигает его принятие в законодательном органе.
«Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за самое масштабное увеличение долга в истории, должен повесить голову от стыда!» — цитируют «Ведомости» слова Маска в соцсети.
Миллиардер добавил, что участники праймериз не смогут его выиграть, и заверил, что приложит для этого усилия.
28 июня The Big Beautiful Bill («Большой красивый законопроект») рассмотрели в Сенате США. В документе оговаривается сокращение федеральных налогов, увеличение военных и оборонных расходов и уменьшение финансирования социальных государственных программ. Принятие законопроекта лоббирует сам Дональд Трамп. Американский лидер потребовал, чтобы документ одобрили к 4 июля. В Верхней палате Конгресса инициативу президента после долгих прений одобрил только 51 сенатор, 49 проголосовали против. Следующий этап принятия законопроекта — утверждение в Нижней палате конгресса.
Маск выступает против принятия законопроекта и пытается повлиять на конгрессменов. Миллиардер критикует документ, так как считает, что он нивелирует работу Департамента эффективности (DOGE), который возглавлял несколько месяцев. DOGE был призван сократить и оптимизировать расходы Белого дома. Предприниматель уверяет, что инициатива Трампа приведет к увеличению госдолга страны.
После публичных критических высказываний Маска о законопроекте его отношения с Дональдом Трампом из дружеских стали враждебными. Политик и бизнесмен ведут публичные споры: на предсказание Маска конгрессменам президент США ответил, что Маску без субсидий «вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку».