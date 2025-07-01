Лукашенко: у Беларуси есть самый жесткий ответ на гибридную войну

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у страны есть чем ответить на развязанную против нее гибридную войну.
Данное заявление белорусский лидер сделал во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая проходит во вторник во Дворце Независимости, сообщает БелТА.
«Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить — у нас есть», — подчеркнул глава государства.
По его словам, за 30 лет в стране Беларуси созданы современные, боеспособные Вооруженные силы.
«На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ», — подчеркнул Лукашенко.
Опыт современных войн
Говоря о современных вызовах и угрозах, президент отметил, что ракеты, самолеты и беспилотники — это важно, но итог любого боя будет решать командир и его солдаты.
«Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу и российскую оборону», — сказал он.
По словам главы государства, речь идет не только о технике, вооружениях, но и о профессионализме, сплоченности, морально-волевых качествах военных.
Поздравляя выпускников военных учебных заведений с окончанием учебы, а также военных, которым присвоены генеральские звания, глава государства отметил особое отношение народа к людям в погонах.
«Защита Родины — труд нелегкий, но благородный, а люди в погонах в нашей стране всегда пользовались авторитетом и уважением у народа», — сказал президент.