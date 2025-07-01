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Лукашенко: у Беларуси есть самый жесткий ответ на гибридную войну

За тридцать лет независимости Беларусь создала современную, боеспособную, хорошо вооруженную армию, подчеркнул белорусский лидер.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у страны есть чем ответить на развязанную против нее гибридную войну.

Данное заявление белорусский лидер сделал во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая проходит во вторник во Дворце Независимости, сообщает БелТА.

«Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить — у нас есть», — подчеркнул глава государства.

По его словам, за 30 лет в стране Беларуси созданы современные, боеспособные Вооруженные силы.

«На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ», — подчеркнул Лукашенко.

Опыт современных войн

Говоря о современных вызовах и угрозах, президент отметил, что ракеты, самолеты и беспилотники — это важно, но итог любого боя будет решать командир и его солдаты.

«Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу и российскую оборону», — сказал он.

По словам главы государства, речь идет не только о технике, вооружениях, но и о профессионализме, сплоченности, морально-волевых качествах военных.

Поздравляя выпускников военных учебных заведений с окончанием учебы, а также военных, которым присвоены генеральские звания, глава государства отметил особое отношение народа к людям в погонах.

«Защита Родины — труд нелегкий, но благородный, а люди в погонах в нашей стране всегда пользовались авторитетом и уважением у народа», — сказал президент.

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