Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе

Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Как сообщал адвокат главы Гагаузии Сергей Морару, судебные прения назначены на 1 июля, и возможно, в этот же день будет оглашен приговор.