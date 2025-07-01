Новые меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля

Так, каждая семья, вне зависимости от дохода, сможет получить до одного миллиона рублей за рождение или усыновление ребенка в рамках программы «ОСНОВА». Эта сумма формируется с учетом федерального материнского капитала. За третьего и последующих детей выплаты полностью финансируются из регионального бюджета. За первого ребенка предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет. При рождении второго ребенка семья может выбрать между двумя вариантами: получать по 22,2 тысячи рублей ежемесячно в течение трех лет или получить разово 500 тысяч рублей, а затем по 20 тысяч рублей ежемесячно на протяжении 15 месяцев. Для семей с третьим ребенком предложены либо ежемесячные выплаты по 30 тысяч рублей в течение трех лет, либо единовременное пособие в размере 700 тысяч рублей и по 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев. На четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрены выплаты по 30 тысяч рублей в месяц в течение трех лет или разовая выплата в 1 миллион рублей.