Лукашенко высказался о гибридной войне против Беларуси, предупредив про ответ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава 1 июля, во вторник, высказался о гибридной войне против Беларуси, предупредив про ответ, сообщает БелТА.
— Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить — у нас есть, — заявил глава государства.
По словам президента, за три десятилетия в Беларуси была создана боеспособная, современная, хорошо вооруженная армия. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что на любые агрессивные выпады белорусская сторона готова дать самый жесткий ответ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вокруг Беларуси сидят «змеи подколодные».
Тем временем Лукашенко объяснил, почему белорусы должны молиться на власть.
Кстати, мы собрали, что изменилось в Беларуси с 1 июля 2025 года: бюджетникам поднимут зарплаты, подорожают кредиты, новшества по выплатам пенсий и пособий, обязательное сканирование маркировки на кассе.
А еще Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.