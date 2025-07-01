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Лукашенко сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси

Лукашенко сказал про опыт, который постоянно изучают в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля, во вторник, во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости, сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства напомнил, что в стране за три десятилетия была создана современная, хорошо вооруженная, а также боеспособная армия. Он уточнил, что Беларусь на любые агрессивные выпады готова дать самый жесткий ответ.

— При этом мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу обороноспособность, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему белорусы должны молиться на власть.

Тем временем Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.

Кстати, Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов и штрафе €2000 с 1 сентября.

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