Лукашенко сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля, во вторник, во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости, сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства напомнил, что в стране за три десятилетия была создана современная, хорошо вооруженная, а также боеспособная армия. Он уточнил, что Беларусь на любые агрессивные выпады готова дать самый жесткий ответ.
— При этом мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу обороноспособность, — акцентировал внимание президент Беларуси.
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