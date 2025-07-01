Администрация Первоуральска отдала лес под свалку ПНТЗ

Теперь речь идет о муниципальном участке с номером 66:58:2803006:457. Его категория — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, кадастровая стоимость — более 1,3 млн рублей. Департамент требует признать, что у муниципалитета нет на эту землю права собственности, и наложить обеспечительные меры на него, чтобы запретить стройку именно здесь. Пока решение не принято.