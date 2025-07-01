Администрация Первоуральска отдала лес под свалку ПНТЗ

Администрация Первоуральска добилась отмены судебного запрета на использование лесного участка, где планируется строительство нового полигона промышленных отходов для нужд Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Как следует из материалов Арбитражного суда Свердловской области, кадастровый номер участка 66:58:2803006:440, раньше он считался частью лесного фонда.
Вначале 23 мая 2025 года суд по иску департамента лесного хозяйства по УрФО установил запрет на любые действия, связанные с изменением сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости. Это означало фактическую приостановку работ по подготовке полигона: от вырубки до внесения изменений в документы.
Однако 26 июня арбитраж удовлетворил ходатайство администрации Первоуральска об отмене обеспечительных мер. В своем решении суд сослался на представленные администрацией доказательства того, что спорный участок не пересекается с землями лесного фонда и уже передан ПНТЗ в аренду для реализации инвестиционного проекта.
Более того, сам департамент лесного хозяйства пересмотрел свои требования и отказался от претензий к этому участку, сосредоточившись на другой территории.
Теперь речь идет о муниципальном участке с номером 66:58:2803006:457. Его категория — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, кадастровая стоимость — более 1,3 млн рублей. Департамент требует признать, что у муниципалитета нет на эту землю права собственности, и наложить обеспечительные меры на него, чтобы запретить стройку именно здесь. Пока решение не принято.
Напомним, поводом для судебного иска послужило подозрение в том, что часть земли относится к лесному фонду, а изъятие проведено с нарушениями. Министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов тогда заявлял, что проект «возвращается в проектный режим», а кадастровые данные нуждаются в перепроверке.
Полигон промышленных отходов с Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) должен принимать отходы III-V классов опасности, включая остатки нефтепродуктов, строительный мусор, загрязненную спецодежду и формовочные материалы. Его предполагается разместить на участке более 300 га вблизи поселков Дружинино и села Первомайского. Локация вызывает тревогу у местных жителей: рядом реки Большая и Малая Черемша, густые леса и сельхозугодья. Жители опасаются утечки загрязняющих веществ в почву и воду.
ТМК, владеющая ПНТЗ, заявляет, что проект соответствует экологическим стандартам и будет использовать двойную защиту и гидроизоляционные мембраны. Жители все равно обеспокоены: весной 2025 года они направили открытое письмо президенту России с просьбой остановить строительство. Они подчеркивают, что полигон может оказаться всего в 5 км от жилых домов и источников питьевой воды.