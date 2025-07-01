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Премьера Таиланда отстранили после утечки записи телефонной беседы

Конституционный суд Таиланда принял решение об отстранении премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават с занимаемой должности. По информации CNN, поводом стало разглашение конфиденциальной информации во время телефонного разговора.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Отстранение Чинават последовало за петицией, подписанной 36 сенаторами, которые требовали отставки премьер-министра после того, как в сеть попала запись ее разговора с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном. Парламентарии утверждают, что Чинават во время беседы нарушила конституционные и этические нормы. В частности, она подвергла критике вооруженные силы Таиланда, пишут «Ведомости».

Конституционный суд Таиланда постановил временно снять Пхетхонгтхан Чинават с поста премьер-министра до окончательного решения по вопросу о возможных этических нарушениях. При этом она останется в правительстве, сохранив портфель министра культуры.

В последнее время все громче звучат призывы к отставке Чиноват. В минувшую субботу в Бангкоке прошла акция протеста, направленная против действующего правительства. Комментируя митинг, премьер-министр заявила об отсутствии поводов для беспокойства и поручила соответствующим органам обеспечить мирное проведение мероприятия.