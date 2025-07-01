Премьера Таиланда отстранили после утечки записи телефонной беседы

Отстранение Чинават последовало за петицией, подписанной 36 сенаторами, которые требовали отставки премьер-министра после того, как в сеть попала запись ее разговора с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном. Парламентарии утверждают, что Чинават во время беседы нарушила конституционные и этические нормы. В частности, она подвергла критике вооруженные силы Таиланда, пишут «Ведомости».