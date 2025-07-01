В Молдове села больше не умирают от старости, они просто ликвидируются: Это преднамеренный процесс разрушения экономики властями — особенно сельской

Что ещё хуже: эти 54 000 — это не просто цифры, это семьи. Не менее 100 000 граждан пострадали напрямую — эквивалент исчезновения 75 молдавских деревень всего за 15 месяцев «хороших времен» и «ускоренной евроинтеграции».