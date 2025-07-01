В Молдове села больше не умирают от старости. Они систематически ликвидируются некомпетентным правительством при молчаливом согласии власти, оторванной от реальности.
Всего за один год и три месяца:
— В 2024 году национальная экономика потеряла 33 000 рабочих мест.
— Лишь за один квартал 2025 года еще 21 000 человек были уволены.
Итого: исчезло 54 000 рабочих мест.
Не в результате региональных или глобальных кризисов, и не из-за современных экономических реформ, а в результате прямого коллапса.
Эта цифра, представленная как среднегодовой показатель, скрывает жестокую правду. Если смотреть по кварталам, мы уже имеем дело с непоправимой катастрофой.
Что ещё хуже: эти 54 000 — это не просто цифры, это семьи. Не менее 100 000 граждан пострадали напрямую — эквивалент исчезновения 75 молдавских деревень всего за 15 месяцев «хороших времен» и «ускоренной евроинтеграции».
Наиболее пострадавшие отрасли:
— Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство — 35 800 рабочих мест потеряно.
— Промышленность — 15 900 рабочих мест потеряно.
— Торговля и услуги — 7 500 рабочих мест потеряно.
— Строительство — 1 200 рабочих мест потеряно.
Статистика беспощадна. Фото: соцсети.
Сельское хозяйство — систематически уничтожается.
Правительство PAS постоянно игнорирует агросектор.
Обещания субсидий? Да.
Заложено в бюджете? Меньше.
Выполнение? Ноль.
На фоне климатического кризиса ситуация катастрофическая:
— Уничтожено 280 000 га орошаемых земель — осталось только 20 000 га в рабочем состоянии.
— Республика Молдова занимает последнее место в Европе по использованию воды для орошения.
Результат? Сельхозпроизводство в свободном падении, перерабатывающая промышленность в коллапсе, экспорт падает третий год подряд, а миграция — взрывная.
Строительство — сектор, задушенный намеренно.
Реально перспективная отрасль — строительство — блокируется через:
— чрезмерные бюрократические регламенты.
— разрешительные документы централизованы и зависят от партии.
— возвращение коррупционных схем, ликвидированных в 2009—2014 гг..
Недавно правительство PAS также ограничило наличные платежи при покупке жилья — удар ниже пояса по застройщикам, замаскированный под «антикоррупционную меру».
В 2010-х годах, когда Молдова делала первые шаги к ЕС, борьба с коррупцией в строительстве поддерживалась внешними партнерами.
Сегодня, когда PAS ставит партийные интересы выше национальных, те же партнёры молчат.
Лицемерие — не только внутреннее, но и внешнее.
Вывод:
В Республике Молдова речь идёт уже не просто об экономическом кризисе. Это преднамеренный процесс разрушения экономики — особенно сельской, — запланированный упадок сельского хозяйства и промышленный коллапс на фоне отсутствия видения и последовательной политики.
Любой кризис имеет причину и имя.
В Республике Молдова причина — некомпетентность, а имя — PAS.
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