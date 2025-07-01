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В Молдове села больше не умирают от старости, они просто ликвидируются: Это преднамеренный процесс разрушения экономики властями — особенно сельской

Любой кризис имеет причину и имя, в Молдове причина — некомпетентность, а имя — PAS.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове села больше не умирают от старости. Они систематически ликвидируются некомпетентным правительством при молчаливом согласии власти, оторванной от реальности.

Всего за один год и три месяца:

— В 2024 году национальная экономика потеряла 33 000 рабочих мест.

— Лишь за один квартал 2025 года еще 21 000 человек были уволены.

Итого: исчезло 54 000 рабочих мест.

Не в результате региональных или глобальных кризисов, и не из-за современных экономических реформ, а в результате прямого коллапса.

Эта цифра, представленная как среднегодовой показатель, скрывает жестокую правду. Если смотреть по кварталам, мы уже имеем дело с непоправимой катастрофой.

Что ещё хуже: эти 54 000 — это не просто цифры, это семьи. Не менее 100 000 граждан пострадали напрямую — эквивалент исчезновения 75 молдавских деревень всего за 15 месяцев «хороших времен» и «ускоренной евроинтеграции».

Наиболее пострадавшие отрасли:

— Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство — 35 800 рабочих мест потеряно.

— Промышленность — 15 900 рабочих мест потеряно.

— Торговля и услуги — 7 500 рабочих мест потеряно.

— Строительство — 1 200 рабочих мест потеряно.

Статистика беспощадна. Фото: соцсети.

Сельское хозяйство — систематически уничтожается.

Правительство PAS постоянно игнорирует агросектор.

Обещания субсидий? Да.

Заложено в бюджете? Меньше.

Выполнение? Ноль.

На фоне климатического кризиса ситуация катастрофическая:

— Уничтожено 280 000 га орошаемых земель — осталось только 20 000 га в рабочем состоянии.

— Республика Молдова занимает последнее место в Европе по использованию воды для орошения.

Результат? Сельхозпроизводство в свободном падении, перерабатывающая промышленность в коллапсе, экспорт падает третий год подряд, а миграция — взрывная.

Строительство — сектор, задушенный намеренно.

Реально перспективная отрасль — строительство — блокируется через:

— чрезмерные бюрократические регламенты.

— разрешительные документы централизованы и зависят от партии.

— возвращение коррупционных схем, ликвидированных в 2009—2014 гг..

Недавно правительство PAS также ограничило наличные платежи при покупке жилья — удар ниже пояса по застройщикам, замаскированный под «антикоррупционную меру».

В 2010-х годах, когда Молдова делала первые шаги к ЕС, борьба с коррупцией в строительстве поддерживалась внешними партнерами.

Сегодня, когда PAS ставит партийные интересы выше национальных, те же партнёры молчат.

Лицемерие — не только внутреннее, но и внешнее.

Вывод:

В Республике Молдова речь идёт уже не просто об экономическом кризисе. Это преднамеренный процесс разрушения экономики — особенно сельской, — запланированный упадок сельского хозяйства и промышленный коллапс на фоне отсутствия видения и последовательной политики.

Любой кризис имеет причину и имя.

В Республике Молдова причина — некомпетентность, а имя — PAS.

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