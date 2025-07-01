Свердловские министры будут сами назначать руководителей госучреждений

Теперь вместо правительства это будут делать министры.
При этом губернатор Свердловской области может определить ряд государственных учреждений, которые имеют особое значение для экономического, научного, социального, культурного развития региона, по которым решения о назначении руководителей останутся в компетенции кабинета министров.
«Думаю, это правильно: министр назначает, министр отвечает, за каждого руководителя, назначенного на ответственную должность», — сказала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
«МК-Урал» ранее писал, что с 1 июля пост директора ГАУ СО «Фармация» заняла Марина Трушникова. Данное решение принято из-за прекращения трудового договора с предыдущим руководителем Андреем Герстнером.
Ранее Марина Трушникова занимала пост генерального директора ООО «Международные цифровые технологии», руководителя подразделения закупок АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035».