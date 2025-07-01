В свердловском департаменте туризма назвали причину визита силовиков

В сентябре 2023 года ЕАН сообщал, что прокуратура начала проверку департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской области. Представителей ведомства интересовало распределение грантов, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Органом были запрошены документы, представленные участниками отбора, близкими группе Baden Family. Позже Уральская ассоциация туризма попросила экс-губернатора Евгения Куйвашева провести проверку департамента. Общественники жаловались на отсутствие контакта с чиновниками, и странное распределение бюджетных средств.