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В свердловском департаменте туризма назвали причину визита силовиков

Стала известна причина визита силовиков в свердловский департамент туризма.

Причиной визита силовиков в департамент туризма Свердловской области стали вопросы к одному из грантополучателей. Об этом заявила глава ведомства Эльмира Туканова.

«Вопросы к грантополучателю. Сейчас работаем спокойно в штатном режиме», — сказала Туканова в беседе с 66.ru.

Мы писали, что сегодня ведутся следственные действия в здании на Московской, 11, в департаменте туризма Свердловской области. Официальных комментариев по данной теме силовые органы пока не опубликовали.

В сентябре 2023 года ЕАН сообщал, что прокуратура начала проверку департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской области. Представителей ведомства интересовало распределение грантов, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Органом были запрошены документы, представленные участниками отбора, близкими группе Baden Family. Позже Уральская ассоциация туризма попросила экс-губернатора Евгения Куйвашева провести проверку департамента. Общественники жаловались на отсутствие контакта с чиновниками, и странное распределение бюджетных средств.