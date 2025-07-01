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Зарплаты бюджетникам в Приднестровье будут выплачивать дважды в месяц

Причиной изменений в графике выплаты зарплат в регионе называют сложную ситуацию в экономике.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 1 июл — Sputnik. В Приднестровье зарплаты бюджетникам с 1 июля будут выплачивать дважды в месяц равными частями.

Выплаты первой части оплаты труда планируется с 1 по 20 число месяца, второй — с 21 по 30 или 31. Причина — сложная ситуация в экономике, вызванная сокращением поставок газа, простаиванием ряда промышленных производств, блокадой экспорта со стороны Молдовы.

Все это вызвало резкий спад налоговых поступлений в местную казну. Принятые меры позволят выплачивать зарплаты без задержек.

При этом выплата пособий будет осуществляться как обычно, в полном объеме до 20-х чисел.

Также прежним останется механизм выплат отпускных педагогам и зарплат, осуществляемых за счет средств, поступающих от оказания платных услуг государственными или муниципальными учреждениями.

Ранее Верховный совет Приднестровья снова ввел ЧП в связи с продолжающимися сложностями в экономике и энергетике. Режим продлится 30 суток, начиная с 11 июня.