Зарплаты бюджетникам в Приднестровье будут выплачивать дважды в месяц

Выплаты первой части оплаты труда планируется с 1 по 20 число месяца, второй — с 21 по 30 или 31. Причина — сложная ситуация в экономике, вызванная сокращением поставок газа, простаиванием ряда промышленных производств, блокадой экспорта со стороны Молдовы.