Лукашенко назвал учения «Запад-2025» тестом для выпускников военных вузов

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусско-российские военные учения «Запад-2025» станут для выпускников военных вузов страны тестом на соответствие требованиям современной войны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
В преддверии Дня Независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля, глава государства выступил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
«Уже в сентябре многие из вас примут участие (…) в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2025”. Для всех присутствующих это будет новая ступенька в повышении профессионального мастерства и тест на соответствие требованиям современной войны», — заявил Лукашенко.
Он высказал уверенность, что выпускники военных вузов страны этот экзамен «выдержат с честью».
«Я верю в каждого из вас», — подчеркнул сказал глава государства, обращаясь к офицерам.
В своем выступлении перед военными, которые присутствовали во Дворце Независимости, глава государства коснулся актуальной темы — растущих конфликтов в различных регионах мира.
«Одновременно подожгли Ближний Восток. Израиль атаковал Иран. Снова начинает искрить между Индией и Пакистаном. Продолжается напряженность вокруг Тайваня», — перечислил он.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что в военных конфликтах каждый день в мире гибнут тысячи людей.
«И военных, и мирных. Я уже не говорю об убитых детях», — сказал Лукашенко.
Белорусско-российские маневры «Запад-2025» пройдут в сентябре. Минск и Москва совместно приняли решение снизить параметры совместных учений «Запад-2025» и перенести основные маневры вглубь территории Беларуси от западных границ. Кроме этого, по уточненному замыслу белорусско-российских учений «Запад-2025» предполагается сокращение численности участников почти вдвое.