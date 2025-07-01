Лукашенко назвал учения «Запад-2025» тестом для выпускников военных вузов

«Уже в сентябре многие из вас примут участие (…) в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2025”. Для всех присутствующих это будет новая ступенька в повышении профессионального мастерства и тест на соответствие требованиям современной войны», — заявил Лукашенко.