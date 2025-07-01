Молдавские власти хотят убрать главу Гагаузии до осени, заявили в оппозиции

«Партии власти очень хочется до выборов обезглавить Гагаузию. И мы понимаем, что этот процесс не про Евгению, это очередной удар по Гагаузии, удар по тем, кто голосует и думает не так, как хочется власти!», — заявил Фотеску на митинге, подчеркнув, что команда блока будет продолжать бороться и всеми законными методами защищать коллег.