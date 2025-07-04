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Россияне сомневаются в получении Дональдом Трампом Нобелевской премии мира: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о выдвижении кандидатуры Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, а также о его влиянии на урегулирование конфликта межу Израилем и Ираном, и переговоры по Украине.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 30 июня—1 июля. В опросе приняли участие свыше 6 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

60% россиян слышали о том, что кандидатуру Дональда Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира за участие в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. 21% — что-то слышали, но без подробностей, 19% — впервые узнали об этом из опроса.

Вероятность получения Нобелевской премии

Большинство респондентов (66%) отрицательно относятся к предложению выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. 15% — скорее отрицательно, 11% — нейтрально, всего 5% — положительно и 3% — скорее положительно. Еще 1% — затруднились с ответом.

46% опрошенных считают, что Дональд Трамп возможно будет номинирован на Нобелевскую премию мира. 26% полагают, что будет точно номинирован, 23% — что точно не будет, 5% затруднились ответить.

Что касается получения Нобелевской премии, 43% россиян допускают такую возможность, 35% считают, что этого точно не произойдет и 17% полагают, что Трамп получит Нобелевскую премию. 5% не смогли дать свой прогноз.

Урегулирование конфликта между Израилем и Ираном

57% респондентов не согласны с тем, что Дональд Трамп сыграл важную роль в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. 21% — скорее не согласны, чем согласны, 13% — скорее согласны, чем нет, и только 7% считают, что Трамп действительно сыграл важную роль в решении конфликта. Еще 2% затруднились ответить.

Урегулирование конфликта на Украине

Что касается урегулирования конфликта на Украине, 56% опрошенных считают, что Трамп не сможет повлиять на переговоры. 17% полагают, что скорее не сможет, чем сможет, 15% — скорее сможет, чем нет, и всего 10% считают, что Трамп может способствовать урегулированию конфликта. 1% затруднились с ответом.

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