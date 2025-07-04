Россияне сомневаются в получении Дональдом Трампом Нобелевской премии мира: результаты опроса Новостей Mail

57% респондентов не согласны с тем, что Дональд Трамп сыграл важную роль в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. 21% — скорее не согласны, чем согласны, 13% — скорее согласны, чем нет, и только 7% считают, что Трамп действительно сыграл важную роль в решении конфликта. Еще 2% затруднились ответить.