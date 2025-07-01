Когда в Красноярском крае ограничат продажу алкоголя: депутаты внесли корректировки

«Позиции муниципалитетов очень разные. У некоторых есть достаточно позитивный опыт, так, например, Кежемский район говорит, что у них потребление алкоголя уменьшилось. Таймыр выступает за еще большее ужесточение — дать всем нашим муниципальным образованиям с особым статусом право самостоятельно определять время, в которое у них будет разрешена продажа алкоголя; где-то вообще запретить такую продажу, мотивируя это тем, что более половины преступлений у них происходят в состоянии алкогольного опьянения», — прокомментировал председатель комитете по экономике и налоговой политике регионального парламента Егор Васильев.