Когда в Красноярском крае ограничат продажу алкоголя: депутаты внесли корректировки

«Позиции муниципалитетов очень разные. У некоторых есть достаточно позитивный опыт, так, например, Кежемский район говорит, что у них потребление алкоголя уменьшилось. Таймыр выступает за еще большее ужесточение — дать всем нашим муниципальным образованиям с особым статусом право самостоятельно определять время, в которое у них будет разрешена продажа алкоголя; где-то вообще запретить такую продажу, мотивируя это тем, что более половины преступлений у них происходят в состоянии алкогольного опьянения», — прокомментировал председатель комитете по экономике и налоговой политике регионального парламента Егор Васильев.
Ранее депутаты уже поддержали в первом чтении ограничения, предусматривающие запрет продавать такие напитки торговых точках, расположенных в многоквартирных домах и на близлежащей территории в период с 21.00 до 10.00, а также круглосуточно 1 июня и 1 сентября.
При этом в преддверии второго чтения группа парламентариев, в числе которых и спикер заксобрания Алексей Додатко, предложила распространить такие ограничения и на магазины, маскирующиеся под общепит. А радиус пространства вокруг социальных объектов, где нельзя продавать спиртное, расширить с 50 до 100 метров.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Красноярском крае ранее усиливали ограничения продажи алкоголя, как аналогичные меры пытались вводить в Омске, а кроме того аналитики назвали самые трезвые регионы Сибири.
Один из самых жестких законов в этой сфере действует в Вологодской области, благодаря чему здесь снизилось число алкомаркетов, а также и смертность.