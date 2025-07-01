ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Во Владивостоке делегация республики и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в миграционной сфере.
«В ходе переговоров обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества, обеспечения законных прав и интересов узбекских граждан, работающих в регионе, запуска предвыездной подготовки трудовых мигрантов, а также открытия российских учебных центров в Узбекистане», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили профилактическим и просветительским мероприятиям, направленным на снижение уровня нелегальной миграции.