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Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье

Стороны также обсудили вопросы открытия российских учебных центров в республике.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Во Владивостоке делегация республики и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в миграционной сфере.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества, обеспечения законных прав и интересов узбекских граждан, работающих в регионе, запуска предвыездной подготовки трудовых мигрантов, а также открытия российских учебных центров в Узбекистане», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили профилактическим и просветительским мероприятиям, направленным на снижение уровня нелегальной миграции.