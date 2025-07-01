Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье

«В ходе переговоров обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества, обеспечения законных прав и интересов узбекских граждан, работающих в регионе, запуска предвыездной подготовки трудовых мигрантов, а также открытия российских учебных центров в Узбекистане», — говорится в сообщении.